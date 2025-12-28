Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Terminal 1 Renovasyon Projesi Birinci Fazı'nın Yarın Hizmete Gireceğini Açıkladı

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Terminal 1 Renovasyon Projesi Birinci Fazı'nın yarın hizmete gireceğini bildirerek, "Sabiha Gökçen'de yeni bir dönem başlıyor. Artan yolcu talebini öngörerek havalimanımızın kapasitesini ve yolcu konforunu güçlendiriyoruz. İlk faz kapsamında hizmete alacağımız 'Uzak Uçak Bekleme Salonu' ise 2 bin 560 metrekarelik geniş alanıyla oturum alanları, duty free, yeme-içme noktaları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarıyla yolcularımıza nitelikli bir seyahat deneyimi sunacak" dedi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Terminal 1 Renovasyon Projesi Birinci Fazı'nın yarın hizmete gireceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sabiha Gökçen'de yeni bir dönem başlıyor. Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazını yarın hizmete açıyoruz. Artan yolcu talebini öngörerek havalimanımızın kapasitesini ve yolcu konforunu güçlendiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, ana terminal olarak kullanılan Terminal 2'yi, Terminal 1'e yaklaşık 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsüyle entegre ettik. Söz konusu entegrasyonla birlikte ulaşımı da bütüncül bir anlayışla ele aldık. Otopark kapasitemizi artırırken metro çıkışına entegre şehirler arası otobüs transfer alanıyla yolcularımızın terminal geçişlerini daha hızlı ve daha konforlu hale getirdik. İlk faz kapsamında hizmete alacağımız 'Uzak Uçak Bekleme Salonu' ise 2 bin 560 metrekarelik geniş alanıyla oturum alanları, duty free, yeme-içme noktaları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarıyla yolcularımıza nitelikli bir seyahat deneyimi sunacak. Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracak. Sabiha Gökçen'i, büyüyen Türkiye'nin havacılık ihtiyaçlarına bugünden hazırlıyoruz."