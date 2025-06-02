Sabiha Gökçen Havalimanı Tarihinde Bir İlk: 784 Uçuş

Sabiha Gökçen Havalimanı Tarihinde Bir İlk: 784 Uçuş
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 1 Haziran'da 784 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, bu başarıyı kutladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 1 Haziran'da 784 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"1 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tam 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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