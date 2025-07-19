Sabiha Gökçen Havalimanı Tarihi Rekor Kırdı

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, tek pistle yürütülen operasyonlara rağmen 832 uçuş ve 148 bin 59 yolcu sayısıyla tarihindeki en yüksek günlük rekoru elde etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dünkü operasyonlarını tek pistte yürütmesine rağmen günlük uçuş ve yolcu sayısında tarihi bir rekora imza attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün havalimanında toplam 832 uçuşun gerçekleştirildiği, 148 bin 59 yolcunun ağırlandığı belirtildi.

Bu rakamların havalimanı tarihindeki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısı olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, HEAŞ'ın, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları ve paydaşları tebrik ettiği kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanının 06R-24L numaralı 2. pistinde, dün elektrik altyapı çalışmalarına başlanması nedeniyle operasyonlar 27 Temmuz'a kadar tek pistten sürdürülecek.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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