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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seferlerle 547 askeri personel deprem bölgesine gönderildi

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seferlerle 547 askeri personel deprem bölgesine gönderildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle 547 askeri personel arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle 547 askeri personel arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'dan 547 askeri personel, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan icra edilen seferlerle deprem bölgesine sevk edildi.

Sevk edilen personelin Adıyaman, Kahramanmaraş ve Adana'da arama kurtarma çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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