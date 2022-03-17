Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu hazırlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaza kırım raporu hazırlandı. Raporda, uçağa inişe geçmeden 6 dakika önce yıldırım isabet ettiği, bunun da pilotlardaki stresi artırdığı kaydedilirken, kazanın meydana geldiği pist başında pist uzantısı emniyet ağının olmamasının birinci sınıf kaza nedenlerinden olduğu belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020 tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Uçak kazasına ilişkin 157 sayfalık kaza kırım raporu hazırlandı.

"İNİŞTEN 6 DAKİKA ÖNCE YILDIRIM İSABET ETTİ"

Raporda, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet ettiği, bunun da pilotlardaki stresi artırdığı, kaptan pilotun panikleyerek bir an önce iniş yapmak istediği aktarıldı. Yıldırım çarpınca şirketin teknik biriminin arandığı ancak 10 bin feetin altında acil bir durum olmadıktan sonra yapılan konuşmanın kokpitte iş yükünü artırdığı vurgulandı.

"PİLOTLAR VERİLEN TALİMATLARA UYMADI" İDDİASI

Raporda, pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin '06' olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak '24' pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı, pilotların verilen talimatları uygulamayarak kendilerinin inisiyatif aldığı kaydedildi.

Raporda, yıldırım isabet ettikten sonra inişe kadarki süreçte kaptan ile ikinci pilotun kule ile koordineli çalışmadığı bekletildi. İkinci pilotun Hollanda vatandaşı olması ve Türkçe bilmemesi nedeniyle hava trafik konuşmalarındaki Türkçe geçen ifadeleri anlamadığı ve bunun sonucu olarak yaklaşma hattındaki göstergeleri kaptana anlatamadığının aktarıldığı raporda, bu uçuştan önce başka uçakların pisti pas geçtiği kaydedildi.

"KAPTAN PİLOT 6 SANİYE GECİKMELİ FREN YAPTI"

Pilotların inatla iniş yapmak istediğinin belirtildiği raporda, kaptan pilotun 6 saniye gecikmeli fren yaptığı hatırlatıldı. Raporda, pilotun manuel frenleme yaptığı ancak otomatik frenleme yapmış olsaydı uçağın pistten çıkmayacağı aktarılırken, uçağın piste iniş yapmasından sonra kötü hava koşulları nedeniyle rüzgar kuyruk hızının arttığı, bunun da uçağın hızını artırdığı belirtildi. Bu nedenle meteorolojinin kazaya faktör olduğu değerlendirmesi yapıldı.

"PİST UZANTISI EMNİYET AĞININ OLMAMASI BİRİNCİ SINIF KAZA NEDENİ"

Kazadan önce uçağın gövde veya sistemlerinde herhangi bir arızanın olmadığının belirtildiği raporda, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazanın meydana geldiği pistte uçağın enkaz bölgesine ulaştırılacak yolların olmadığı aktarıldı. Kazanın meydana geldiği, 24 pisti başında pist uzantısı emniyet ağının olmamasının birinci sınıf kaza nedenlerinden olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde bir uçağın pistten çıkması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu bulunan kaptan pilot Mahmut Aslan, ikinci pilot Ferdinant Pondaag hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Kusur durumuna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, kaptan pilot Mahmut Aslan 'asli' ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag 'tali' kusurlu bulunmuştu. Raporda, Sabiha Gökçen ve Yeşilköy Havalimanı'nda görevli 2 kule görevlisi ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) da 'asli kusurlu' olarak yer almıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel