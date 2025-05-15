Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yeni Terminal T1 Yakında Hizmete Girecek

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu yoğunluğunun karşılanması amacıyla kapasite artırımına gidilen ilk terminal binasının (T1) yakın tarihte hizmete açılacağı bildirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) işbirliğinde yenileme çalışmaları tüm hızıyla süren havalimanının ilk terminal binası T1, yeni vizyonuyla misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

Terminal binasının yenilenmesiyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul'un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunmayı ve uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Yenilenen terminalin yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi sağlanacak. Böylelikle Sabiha Gökçen'in ilk terminali T1 ile T2 terminalinin toplam kapasitesinin, yaklaşık 47 milyonu aşkın yolcuya ulaşması amaçlanıyor.

Her yıl yolcu trafiği artış gösteren ve geçen yıl 41 milyonu aşkın yolcunun kullandığı havalimanında T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlandığında, T2 ve T1 binaları yaklaşık 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edilecek.

Uydu terminal olarak işleve alınması planlanan T1, mevcut terminalin (T2) Dış Hatlar 201 numaralı kapısından başlayarak özel köprü sistemi aracılığıyla bağlanarak, yolcuların T1'de mevcut 8 ilave biniş kapısından faydalanması sağlanacak.

Yolcular ana terminal binasından (T2) check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra T1'e yürüyen bantlar sayesinde geçiş yapacak. Bu sayede herhangi bir yoğunluğa sebebiyet verilmeden uçuş saatlerini bekleyecek yolculara konforlu seyahat deneyimi sunulacak.

Dünyada depreme en dayanıklı yapılar arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın mevcut terminal binasının yapım aşamasında, olası afet durumlarında kesintisiz hizmet verilebilmesi için ileri seviye sismik izolatör teknolojileri kullanıldı. Aynı şekilde T1 binası güçlendirme projelerine yönelik sondaj ve jeofizik araştırmalar, zemin iyileştirme ve geoteknik proje çalışmaları da tamamlandı.

T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlandığında, yolcu ve uçak kapasitesi haricinde terminal otopark kapasitesi de artırılmış olacak. Mevcut T2 önünde bulunan katlı otopark 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkarılacak. Bu proje kapsamında araç giriş-çıkış lokasyonları da düzenlenerek mevcut 607 araç kapasitesine sahip T1 otoparkı, 1029 araç kapasitesine çıkarılacak. Böylece havalimanı otopark kapasitesi 5 bin 12'den 6 bin 752'ye çıkarılmış olacak.

"Ülkemizin küresel havacılıkta rekabet gücünü artırma hedeflerine de güçlü katkı sağlamaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, yakın tarihte hizmete sunulacak T1 terminaliyle yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı ve yolculara sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyelere taşınacağını belirtti.

Terminalin Sabiha Gökçen Havalimanı'na önemli değerler katacağını kaydeden Kacır, şunları ifade etti:

"Yenilenen vizyonuyla hizmete açacağımız T1 terminalimiz, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısı ile sadece havalimanımızın değil, İstanbul'un da havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir projedir. Hedefimiz hem iç hem de dış hatlarda artan talebi karşılamak ve yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmaktır.

Savunma Sanayii Başkanlığımızdan aldığımız vizyonla gerçekleştirdiğimiz bu stratejik yatırım, aynı zamanda ülkemizin küresel havacılıkta rekabet gücünü artırma hedeflerine de güçlü katkı sağlamaktadır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, İSG yönetimine ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, yakın zamanda yenilenen yüzüyle T1 terminalimizi tüm yolcularımızla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz."