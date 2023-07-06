Üye Girişi
Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşu Kaçıran Baba ve Oğlu Sınır Dışı Edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşu Kaçıran Baba ve Oğlu Sınır Dışı Edildi

Güncel Haberler

İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçırdığı gerekçesiyle körük kapısını zorlayarak açan baba ile oğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandıktan sonra sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul- Tel Aviv uçuşunu kaçırdığı gerekçesiyle körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atlayan baba ile oğlu, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı Tel Aviv Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title