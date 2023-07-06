Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşu Kaçıran Baba ve Oğlu Sınır Dışı Edildi
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İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçırdığı gerekçesiyle körük kapısını zorlayarak açan baba ile oğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandıktan sonra sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul- Tel Aviv uçuşunu kaçırdığı gerekçesiyle körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atlayan baba ile oğlu, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel