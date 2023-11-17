Sabiha Gökçen Havalimanı'nda PolNet Sistemi Yavaşladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda PolNet sisteminde yaşanan yavaşlama nedeniyle yolcu işlemleri 2 dakikaya kadar uzadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve ISG IT ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), PolNet sisteminde saat 17.30 itibarıyla oluşan yavaşlamanın yolcu işlemlerinin 2 dakikaya kadar uzamasına neden olduğunu bildirdi.

ISG'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"PolNet sisteminde saat 17.30 itibarıyla oluşan yavaşlama, yolcu işlemlerinin 2 dakikaya kadar uzamasına neden olmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve ISG IT ekiplerinin sistem üzerinde kontrol ve çalışmaları sürmektedir. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları için bu teknik yavaşlığı dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirmelerini rica ederiz."