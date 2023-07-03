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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kuş Sürüsü Nedeniyle Uçuşlarda Kısa Süreli Aksama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kuş Sürüsü Nedeniyle Uçuşlarda Kısa Süreli Aksama

Güncel Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir pistte kuş sürüsü nedeniyle uçuşlarda kısa süreli aksama yaşandı. İniş ve kalkışlara izin verilemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Kuşların pistten uzaklaştırılmasının ardından seferler normale döndü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçuşlarda kısa süreli aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, havalimanındaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla saat 08.21'de 5, 09.10'da ise 2 dakikalığına uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi.

Bu süre zarfında havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak pisti pas geçti.

Kuşların görevlilerce pisten uzaklaştırılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı Güncel Haberler

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