Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kuş Sürüsü Nedeniyle Uçaklar İniş Yapamadı

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde ve pistlerde bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na kısa bir süre inemedi. İki uçak kuş sürüsü nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı pisti üzerinde bulunan kuş sürüsü uçuşları olumsuz etkiledi. Kuşlar nedeniyle havalimanında 6-7 dakika operasyon durdu. Havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak da pisti pas geçti. Yakıt kritiğine giren Anadolujet'in Bahreyn-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağı ise, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Kuş sürüsünün pistten uzaklaştırılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.