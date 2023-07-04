Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İki Yolcu İzinsiz Aprona Çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı. İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu terminal bölgesinden aprona girmek istedi. Bir diğer yolcu ise İstanbul-Tel Aviv uçuşunda aprona izinsiz girdi. Her iki yolcu da polis ekiplerince gözaltına alındı.