Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Elektrik Altyapı Çalışmaları Başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, havalimanının 06R-24L numaralı 2. pistinde, 17 Temmuz'da başlatılan ve 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan elektrik altyapı çalışmalarının, uluslararası havacılık standartlarına uygun bir şekilde planlandığını bildirdi.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, yaz dönemiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan uçuş trafiği göz önünde bulundurulduğunda, bugün 835 uçuşun gerçekleşmesinin beklendiği ve bu sayının yeni bir uçuş rekoru kırılacağını gösterdiği belirtildi.

Geliş ve gidiş toplam kapasitesi saatte 40 uçuş trafiği olan 1. pistte, bu sayının yaz döneminde 47'leri bulduğu aktarılan açıklamada. "Ayrıca trafik sayısı saatte en fazla 24 iniş-24 kalkış olabilecekken, bu sayı iniş ve kalkışlarda 30'lara ulaşmakta, hem hava trafiği hem de kara trafiğinde yoğunluk oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, havalimanı ekiplerince tek pist üzerinden yürütülen bu büyük operasyonun titizlikle sürdürüldüğü, hava ve kara trafiğinin en az düzeyde etkilenmesi amacıyla anlık düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'mızın 06R-24L numaralı 2. pistinde, 17 Temmuz tarihinde başlatılan ve 27 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek olan elektrik altyapı çalışmaları, uluslararası havacılık standartlarına uygun bir şekilde planlanmıştır. Bu kapsamda misafirlerimizin uçuş emniyeti ve konforunu en üst düzeyde sağlamak amacıyla 2. pistte sürdürülen elektrik altyapı çalışmaları ile pistimizin uzun vadeli verimliliği ve hizmet kalitesini daha da artırmayı hedeflemekteyiz. Operasyonlarımız, 06L-24R numaralı 1. pist üzerinden kesintisiz şekilde devam etmektedir. Tüm misafirlerimize ve paydaşlarımıza göstermiş oldukları anlayış ve sürdürülebilir havalimanı yönetimi adına attığımız adımlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız."