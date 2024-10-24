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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ek Güvenlik Önlemleri

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ek Güvenlik Önlemleri
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne yönelik terör saldırısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek güvenlik önlemleri alındı. Yolcuların terminale en az 3 saat önce gelmeleri uyarısı yapıldı.

(İSTANBUL) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından ek güvenlik önlemleri alındı. Havalimanı'nın Resmi X hesabından, alınan ek önlemler sebebiyle havaalanını kullanacak yolculara en az 3 saat öncesinden terminale gelmeleri uyarısı yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek güvenlik önlemleri alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolcularımızın dikkatine. Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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