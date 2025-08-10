Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Deprem Uyarısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara hava trafik kontrolörü tarafından deprem uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası 5 dakika süren pist kontrolü gerçekleştirildi ve uçuşlar yeniden başladı.

Sabiha Gökçek Havalimanı'nda uçaklara deprem uyarısı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - BALIKESİR'in Sındırgı ilçesi merkezli olan ve İstanbul'da hissedilen deprem nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara hava trafik kontrolörü tarafından deprem uyarısı yapıldı.

Akşam saatlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika durdu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçuş operasyonu yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
