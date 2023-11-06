Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Check-in İşlemleri Yapılamıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri gerçekleştirilemiyor. Havalimanı yetkilileri, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri yapılamıyor. Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.