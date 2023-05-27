Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Tahran-İstanbul seferi yapan uçaktan gelen yabancı uyruklu bir yolcunun beraberindeki eşyalar kontrol edildi ve 4 şüpheliye ait 10 adet poşet içerisinde gerçek insan saçı olduğu tespit edildi. Toplam 68 kilogram ağırlığında 450 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Operasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.