Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.