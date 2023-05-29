Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 kilogram altın ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir şüphelide yaptıkları aramada, toz haline getirilen ve üzerindeki kıyafetlerin içine gizlenmiş yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirdi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir şüphelide yaptıkları aramada, toz haline getirilen ve üzerindeki kıyafetlerin içine gizlenmiş yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı. Yolcunun yanındaki valiz x-ray taramasından geçirilerek kontrol edildi. Valizde herhangi bir şüpheli yoğunlukla karşılaşılmamasının ardından yolcunun üzerinde arama başlatıldı. Arama sırasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu fark edildi.

Detaylı arama için kapalı ve güvenli bir alana alınan yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içlerinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda 5 kilogram altın ele geçirildi.