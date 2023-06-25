Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın değeri 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon: 25 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 500 bin lira değerinde 25 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü istihbari çalışmalarda, yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yasa dışı yollardan kargo ile elektronik sigara tütünü gönderileceği tespit edildi.

Geçici depolama alanına intikal eden kargonun belgelerine bakıldığında "kozmetik bakım ürünü" olarak beyan edilmiş olduğu görüldü. Kargodaki koliler x-ray cihazından geçirildi ve tarama neticesinde bütün kolilerde birbirine benzer şekilde şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi. Başlatılan fiziki aramada kolilerde yüklü miktarda elektronik sigara tütünü bulunduğu ortaya çıkarıldı. Toplamda 25 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ekiplerin başarılı operasyonu sayesinde, sağlığa zararlı etkileri olduğu bilinen ve Türkiye'ye ithalatı yasaklanan elektronik sigara tütünlerinin kaçakçılığına engel olundu. Yapılan tespitlerde 2 milyon 500 bin lira değerinde olduğu anlaşılan kaçak eşyaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmaya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.