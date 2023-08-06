Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcuya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda, yabancı uyruklu yolcunun valizinde gizlenmiş olan uyuşturucu madde tespit edildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcuya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu kişiyi şüpheli görerek takibe aldı. Ekiplerce yapılan takip sonucu, tedirgin hareketlerde bulunduğu öğrenilen yolcunun valizi, narkotik dedektör köpek yardımıyla arandı. Yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine valizler, X-Ray tarama cihazından geçirildi. Tarama görüntülerinde, yoğunluk görülmesi üzerine valizler, ekiplerce didik didik arandı. Aramada, yabancı uyruklu yolcunun valizinin etrafındaki çerçevenin iç kısmına gizlenmiş beyaz toz maddeler bulundu.

ELE GEÇİRİLEN MADDENİN METAMFETAMİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Valizde bulunan maddelerden alınan numunenin analizi sonucu, sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyonda, 2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.