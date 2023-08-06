Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerce yapılan takip sonucu şüpheleri artıracak tedirgin hareketlerde bulunan kişinin valizine narkotik dedektör köpek ile inceleme yapıldı. Yapılan incelemede narkotik dedektör köpeğin şüphelinin valizine tepki vermesi üzerine, valizler X-ray tarama sistemine alındı.

Arama sonucu yabancı uyruklu şüphelinin valizinin etrafındaki çerçevenin iç çeperlerine gizlenmiş halde beyaz toz maddeler bulundu. Söz konusu maddelerden alınan numunenin analizi sonucu ele geçirilen maddenin sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyonda 2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ediyor.