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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptıkları kontrollerde, bir yolcunun bagajından 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü kontroller kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkelenin ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcunun bagajında timsah ve kertenkele cinsi hayvan ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcunun bagajına yönelik düzenlenen operasyonda timsah ve kertenkele cinsi hayvan ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüe ekiplerinin yoculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu takibe aldı.

Yolcunun sergilediği tedirgin ve şüpheli hareketler üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapıla bagaj içerisinde CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmiş, farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, her türlü canlı hayvan kaçakçılığına da geçit vermiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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