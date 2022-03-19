SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle inişi için bekleyen uçaklar havada bir süre tur attı. Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi öğrenildi.

Pegasus Havayolları'nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet'in Zürih ve Pegasus Havayolları'nın Köln ve Cenevre seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel