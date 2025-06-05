Sabiha Gökçen Havalimanı, Kurban Bayramı'nda Rekor Uçuş Bekliyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (ISG), Kurban Bayramı tatilinde uçuş ve yolcu sayısında rekor kırılması bekleniyor.

ISG'den yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran günü 784 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuşunun icra edildiği havalimanında bayram süresince yeni rekorlar öngörülüyor.

Tatil olan 5-9 Haziran'da mevcut tarifeye göre uçuşlarda yüzde 7'lik artış beklenen havalimanında yaklaşık 700 bin yolcunun misafir edilmesi planlanıyor.

Kurban Bayramı tatilini hafta sonlarıyla birleştirerek 2-13 Haziran'da 10 günlük uzun bir molaya dönüştürenler de eklendiğinde mevcut tarifenin yüzde 8 üzerine çıkılması ve yaklaşık 1,6 milyon yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

"T1 terminalinin kısa sürede kullanıma açılmasıyla birlikte ek bir kapasiteye sahip olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, T2 terminalinin yaklaşık 16 yıldır hizmet verdiğini, burada geçen yıl 41,5 milyon yolcu ağırlanarak rekor kırıldığını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 34 milyon avro yatırımla hayata geçirdikleri "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" kapsamında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla mevcut trafiği aksatmadan terminalde bir dizi yenileme çalışması yaptıklarını, güvenlik ve pasaport süreçlerinde ise teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Maybek, "2025 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk terminal binası olan ve şu an atıl durumdaki T1 terminalinin geliştirilmesi çalışmaları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'la koordineli devam ediyor. T1 terminalinin kısa sürede kullanıma açılmasıyla birlikte ek bir kapasiteye sahip olacağız. Yeni terminal binasıyla ilgili süreci de Havalimanı Otoritesi HEAŞ ve Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) olarak birlikte son derece uyumlu şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sabiha Gökçen, MAHB olarak önem verdiğimiz işletmelerin başında"

ISG Yatırımcısı ve İşletmecisi MAHB'nin Yönetici Direktörü Dato Mohd Izani Ghani, Türkiye'nin güçlü turizm potansiyeliyle birlikte İstanbul'un, iki kıtanın ortasındaki stratejik konumu, doğal güzellikleri, köklü tarihi, kültürel ve sosyal zenginliğinin yanı sıra ticari dinamizminin Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyümesini ivmelendirdiğini belirtti.

Havalimanındaki bu yüksek büyüme hızının altyapı noktasında kapasitenin zorlanması noktasına kadar eriştiğine dikkati çeken Ghani, "Avrupa, Asya ve Afrika hava yolu bağlantısında 'hub' konumuna gelen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, MAHB olarak önem verdiğimiz işletmelerin başında geliyor. Türkiye ile Malezya devletleri arasındaki dostluk ilişkisinin, ticari işbirlikleriyle perçinlenerek her iki tarafa da büyük kazanımlar sağladığını görmekteyiz. Biz de işimizi iyi yaparak bu dostluğa katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2025 hedefimiz 43,2 milyon yolcu"

Ghani, bu yıl özellikle Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Küresel bağlantıları çoğaltarak yolcuların seyahat deneyimini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için bazı etkili iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Tüm bu adımların ISG'nin hem bölgesel havacılık pazarında stratejik merkez olma hedefini hem de küresel havacılıkta güçlü bir merkez olma konumunu destekleyeceğine inanıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2025 yılı hedefimiz 43,2 milyon yolcuya ulaşmak. Öte yandan yolcu sayısındaki yüksek artışla elde ettiğimiz büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu genişleme yalnızca ISG'nin rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkiler yaratarak ticaret ve turizmin gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır."