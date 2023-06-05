Şabanözü'nde minik öğrenciler yıl sonu etkinliği düzenledi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Macide Anne Anaokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi.

Anaokulunda düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler sema gösterisi sundu, öğrenciler tarafından yapılan resim ve el işi sergisinin açılışı yapıldı.

Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun katıldığı etkinlikte öğrencilerle sohbet ederek sergiyi gezdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, kurum ve okul müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.