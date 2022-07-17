SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET SEVİNCİ

SABANCI Üniversitesi 20. dönem lisans ve 23. dönem lisansüstü öğrencileri için Tuzla kampüsünde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları diplomalarını aldı.

Sabancı Üniversitesi'nin 20. dönem lisans ve 23. dönem lisansüstü mezuniyet töreni, üniversitenin Tuzla kampüsünde gerçekleştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri Fakültelerinden toplam 1092 mezunun katıldığı törene Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve öğretim üyeleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in gençlere tavsiyelerini hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl mezuniyet törenimizde, değerli bilim insanlarımız Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin mezunlarımıza seslenmişlerdi. Sayın Özlem Türeci 'Önemli olan kolayı seçmek değil, bir amaç taşıyan bir görevi ya da işi seçmektir' demişti. Ben de buna çok önem veriyorum. Sayın Uğur Şahin ise dünyada bilimin ne kadar önemli olduğunu ve pandeminin bunu bize bir kere daha gösterdiğini; bilim adına ilerlemenin yolunun merak duymaktan geçtiğini; ayrıca merak ve bir amaca sahip olmanın çok önemli olduğunu vurgulamıştı" dedi.

Küresel ısınmaya dikkat çeken Sabancı, "İnsanlığı tehdit eden konuların başında ise iklim acil durumu geliyor. Artık Paris Anlaşması'nda öngörülen 1 buçuk derece ısınma hedefinin ötesine geçileceği kabul ediliyor. Gerek ülkemizde gerekse dünyada, iklim değişikliğine bağlı olarak oluşan; sel, yangın, kuraklık gibi doğal afetlerde önemli artışlar yaşıyoruz. Dünyanın el ele vererek, bu soruna çözümler üretmesi, birlikte çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sabancı Üniversitesi'nin çok genç bir üniversite olmasına karşın bugün dünyanın en saygın üniversiteleri arasında yer aldığını vurgulayan Güler Sabancı, "Üniversitemizin ilk kuruluşundaki amacı da buydu. Büyük çaba, sonsuz inanç ve çok çalışmayla bu noktaya geldik. Bu başarının arkasında, Türkiye'ye bir dünya üniversitesi kazandırma hayali ve amacı bulunuyor. Bu vesileyle her zaman yanımızda hissettiğimiz Onursal Başkanımız Merhum Sakıp Sabancı'yı da büyük sevgi ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

2022 Mezuniyet Töreni'nde, her yıl Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine tamamı Sakıp Sabancı Fonu'ndan karşılanan özel bir ödüle layık görülen fakülte birincileri de açıklandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Gülsen Görkem Köse, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Muhammet Akif Midilli, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi Gizem Uçal, ödüllerini Güler Sabancı'nın elinden aldı. Törende daha sonra doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları diplomalarını aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel