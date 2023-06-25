Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, mezunlara yapay zeka ile seslendi Açıklaması

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ilk kez yapay zeka kullanılarak hazırlanan konuşmasında üniversitenin 2023 yılı mezunlarına seslenerek, "Hepinize düşen görev, yapay zekayı etik ve eşitlikçi bir şekilde kullanarak, insanlık yararına değer oluşturmaktır.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ilk kez yapay zeka kullanılarak hazırlanan konuşmasında üniversitenin 2023 yılı mezunlarına seslenerek, "Hepinize düşen görev, yapay zekayı etik ve eşitlikçi bir şekilde kullanarak, insanlık yararına değer oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi açıklamasına göre, üniversitenin 21. dönem lisans ve 24. dönem lisansüstü mezuniyet töreni, Tuzla kampüsünde gerçekleştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri fakültelerinden toplam 1008 öğrencinin mezun olduğu törene, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve öğretim üyeleri katıldı.

Güler Sabancı, mezunlara yönelik konuşmasına, kendi sesini simüle eden yapay zeka ürünü "AI Güler Sabancı" ile "Hoş Geldiniz" diyerek başladı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Sabancı, şubat ayında yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Güler Sabancı, depremde hayatını kaybeden Sabancı Üniversitesi öğrencisi Neris Ece Öz'ün adının depremzede öğrencilere destek olmak için başlatılan yeni burs fonu ile yaşatılacağını bildirdi.

Konuşmasını yapay zeka hazırladı

Sabancı, üretken yapay zeka teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan konuşmasında "Bugün bir ilkini yaşadığımız bu örnek, gelecekte eminim ki çok yaygınlaşacak. Yapay zeka hayatımızı büyük ölçüde değiştirecek ve birçok kullanım alanında önemli bir rol oynayacak. Üretken yapay zeka teknolojilerinin sağlık, eğitim, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda büyük potansiyel taşıdığını görüyoruz. Gençlerimizin bu alanlara liderlik etmesi ve yaratıcı çözümler getirmesi, geleceğimizin daha parlak ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nun üstlendiği "Dünya Ekonomik Forumu İşlerin Geleceği Raporu"na değinen Sabancı, gelecek dönemde en çok büyüyecek rollerin, yapay zeka, makine öğrenimi, sürdürülebilirlik ve siber güvenlik uzmanlığı gibi alanlar olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük veri ve yapay zeka gibi yeni gelişen teknolojilerin, şirketleri ve iş alanlarını dönüştürmenin yanında, yeni iş alanları da yaratacağını düşünenlerin oranı Türkiye'de yüzde 55, dünyada ise yüzde 51 düzeyinde. Ülkemizdeki yeniliğe açık şirketler, yeni teknolojilere uyum konusunda her zaman olduğu gibi öncü olacaklardır. Yine aynı rapora göre, mevcut işlerin yüzde 23'ü değişecek. Bu işleri üstlenecek olanlar ise bilimsel terminolojide 'Silicon life form' olarak ifade edilen yapay zeka temelli robotlar olacak. Bu konudaki gelişmeleri bir tehdit değil, fırsat olarak görmeli ve öyle yaklaşmalıyız. Bugün size aktardığım konuşmayı günümüzdeki popüler üretken yapay zekalardan biri üretti. Tabii ki biz de edit ettik."

"Yapay zeka toplumsal cinsiyet açısından henüz eşitlikçi değil"

Konunun uzmanlarından edindiği bilgilere göre yapay zekanın bile toplumsal cinsiyet açısından henüz eşitlikçi olmadığını aktaran Sabancı, "Ortam olarak yapay zeka için de erkek bakış açısının baskın olduğu bir yer deniyor. Eşitlikçi bir anlayışla yetişen sizlerin, özellikle bu bakış açısına da sağlayacağınız birçok katkı olduğuna inanıyorum. Hepinize düşen görev, yapay zekayı etik ve eşitlikçi bir şekilde kullanarak, insanlık yararına değer oluşturmaktır. Unutmayın ki özgür bir ortamda ve sorgulayarak yetişen bireyler olarak, en doğru soruları sorup, çözümleri üretecek olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi mezunlarının muasır medeniyetlerin sahip olduğu özgürlük, insan hakları, toplumsal eşitlik gibi evrensel değerleri benimseyen ve bilimin üstünlüğüne inanan bir üniversitede yetiştiklerini belirten Güler Sabancı, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına da değinerek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız" sözlerini hatırlattı.

"İlk 1000'den aldığımız öğrenci sayısı katlanarak artıyor"

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de "Üniversite olarak son 5 yıldan beri içinde olduğumuz kapsamlı atılım ve dönüşüm sürecinden ödün vermedik, hız kesmedik. Kurumumuzun ülke ve dünya çapındaki iddiasını daha da artırdığı, çıtayı daha da yükselttiği bu yeni dönemde bizleri heyecan verici başarılar bekliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Üniversite sınav sonuçlarına göre Sabancı Üniversitesi'nin ilk 1000'den aldığı öğrenci sayısının 5 sene içinde neredeyse 3 katına çıktığını vurgulayan Leblebici, şunları kaydetti:

"Özgün ve kaliteli eğitim sistemimiz sayesinde öğrencilerimizin tercihlerine süratle uyum sağlamayı ve en fazla rağbet gören disiplinlerde daha fazla öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında her sene en fazla sayıda bilgisayar mühendisliği mezunu veren üniversiteyiz. Hiçbir lisans programımızda kontenjan limiti uygulamaksızın, Türkiye'de bunu başarabilen yegane üniversite olduğumuzu vurgulamaktan gurur duyuyorum.

Mezunlarımızın yüzde 97'sinin, diplomalarını alır almaz tercih ettikleri sektörlerde iş hayatına atıldıklarını ya da diledikleri ülkede lisansüstü eğitimlerine devam edebildiklerini memnuniyetle izliyoruz. Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 22'den fazlası bugün yurt dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde önde gelen şirketlerde ve kuruluşlarda başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Mezun olduktan sonra kendi işini kuran, dünya çapında başarılara imza atan, bilim ve sanat dünyasının en ön sıralarında yer alan mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Hedefimiz sadece Türkiye'nin en iyisi olmak değil, tüm dünyada tanınan ve takdir edilen gerçek bir araştırma üniversitesine dönüşmektir."

Son yıllarda üniversitenin eğitim ve araştırma altyapısını daha da zenginleştirecek adımlar atmaya hiç ara vermeden devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. Leblebici, fakülte ve merkezlerinde Türkiye'nin öncü ve ses getiren araştırma faaliyetlerini hayata geçirdiklerini, bu çalışmalar için yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan yüksek oranda proje desteği aldıklarını bildirdi.

Leblebici, "Hazırda yürümekte olan araştırma projelerimizin desteklenmesi için 60 milyon dolara yakın aktif projeye sahip olmamız bize güç katıyor." açıklamasında bulundu.

Törende, Sabancı Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1'incisi Dora Akbulut, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1'incisi Mert Ekici ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 1'incisi Ahmet Ali Sancaktaroğlu'na, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyetiyle oluşturulan fondan sağlanan ödüller takdim edildi. Sabancı Üniversitesi 2023 mezunları mutluluklarını tören sonunda havaya keplerini atarak gösterdi.