Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden 35. Yıl Kutlaması: Gelenek ve Gelecek Bir Arada

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden 35. Yıl Kutlaması: Gelenek ve Gelecek Bir Arada
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Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 35. kuruluş yıl dönümünde 'Bir Ucunda Gelenek, Bir Ucunda Gelecek' temalı giysi koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyon, geleneksel Türk sanatlarından ilham alınarak modern bir yaklaşımla hazırlandı ve kültür-sanat camiasından birçok ismin katıldığı bir etkinlikle sunuldu.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 35. kuruluş yıl dönümünde "Bir Ucunda Gelenek, Bir Ucunda Gelecek" temalı özel bir giysi koleksiyonunu tanıttı.

Beylerbeyi'ndeki Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü binasında sanatseverlerle buluşan koleksiyon, geleneksel Türk sanatlarından ilham alan, zamanın zarif dokusunu modern bir anlayışla yeniden yorumlayan 35 parçadan oluşuyor.

Enstitü Müdürü Çiğdem Yıldız'ın öncülüğünde "Kökler", "Dönüşüm" ve "Ufuk" başlıkları altında üç ayrı temada hazırlanan "35. Yıl Giysi Koleksiyonu" ile geçmişten geleceğe uzanan estetik bir köprü kurmak amaçlanıyor.

Etkinlikte konuşan Yıldız, koleksiyonu kısa sürede hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizimle bu güzel anıyı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada çok kıymetli bir emanete sahip çıkıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Bütün ekip arkadaşlarım, öğretmenlerim ve ustalarımız çok özveri gösterdiler. Ben hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. Nice yıllarda çok daha güzel işlerde birlikte olmayı diliyorum."

Anadolu'nun kültürel zenginliğinin çağdaş çizgilerle yeniden yorumlandığı etkinliğe, kültür, sanat ve moda dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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