SABAHA KARŞI GASP KAMERADA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sabaha karşı markete giden Müsamettin İpek'in (59) cep telefonunu ve 2 bin lirasını gasbeden 4 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma'nın ( Jasat ) takibi sonucu yakalandı. Gasp anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Mart günü saat 04.00 sıralarında Pamukkale Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. 4 kişi, markete gitmek için evden çıkan Müsamettin İpek'in yolunu kesip, cep telefonunu aldı, ardından da ceplerini aradı. Bu sırada eline sakladığı parayı fark eden şüpheliler, İpek'in 2 bin lirasını da gasbetti.

İpek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin N.Ç. (23), A.Y. (16), S.S. (25) ve S.Y. (18) olduğunu tespit etti. Karahayıt Jandarma Karakolu ekipleri ile JASAT tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

'TELEFONUMU VE ELİMDEKİ PARAYI ALDILAR'

Bir iş yerinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Müsamettin İpek, "Markete gitmek için yola çıkmıştım. Önü kesip, para istediler. Ben de olmadığını söyledim. Önce cep telefonumu aldılar. O sırada cebimdeki 2 bin lirayı elime alıp, avucumun içinde sakladım. Parayı sakladığımı fark etiler, telefonumu ve elimdeki parayı aldılar. Çok korktum, bana bir şey yapacaklar sandım" diye konuştu. (DHA)