Sabah ezanı ile birleşen dolunay görenleri kendine hayran bırakıyor - Haberler

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Sabah ezanı ile birleşen dolunay görenleri kendine hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Bekir Tosun - Güncel
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Sabah ezanı ile birleşen dolunay görenleri kendine hayran bırakıyor Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çekimleri yapılan dolunayın görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

Sabah ezanı ile birleşen dolunay görenleri kendine hayran bırakıyor

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çekimleri yapılan dolunayın görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. Çekimlerin sabah ezanı ile birleşmesi görüntülere ayrı bir güzellik kattı.

Fotoğraf sanatçısı ve doğasever Taner Genel, tarafından uzun süren çalışmalar sonucu dolunay en ince ayrıntılarına kadar görüntülendi. Gece yarısı başlayıp, sabaha karşı 04: 35'e kadar devam eden çekimlerde dolunayın görüntüsü böyle kaydedildi. Dolunayın en büyük ve en güzel halinin kaydedildiği görüntüler, sabah ezanı ile birleşince ortaya farklı bir güzellik çıktı. Ezandan sonra ayın feri azalarak kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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