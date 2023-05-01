Sabah Çayı Kültürü, Çin'in Wuzhong Bölgesindeki Kalkınmayı Hızlandırdı

ANONS (İngilizce): MA SİJİA, Xinhua muhabiri: "Merhaba. Şu anda 2000 metrekareden büyük, büyük bir lokantadayım. Yoğun saatlerde burada aynı anda 500 kişi erişte yiyor.

ANONS (İngilizce): MA SİJİA, Xinhua muhabiri:

"Merhaba. Şu anda 2000 metrekareden büyük, büyük bir lokantadayım. Yoğun saatlerde burada aynı anda 500 kişi erişte yiyor. Aslında burası sabahları çay servisi yapan bir lokanta."

Geçtiğimiz yıllar içinde Çin'in Ningxia eyaletinde yer alan Wuzhong şehrinde sabah çayı içmek yerel halk arasında günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi.

SES 1 (İngilizce): Bölge sakini:

"Sabah çayı Wuzhong'da çok seviliyor. Sabah çayını herkes seviyor, ben de seviyorum. Buraya genellikle akrabalar, arkadaşlar veya başka şehirlerden arkadaşlarla geliyoruz. Yemek olarak hamur işleri, garnitürler ve özellikle sığır etli erişte seçeceğiz. Burada çok popüler. Hemen hemen herkes babao çayını tercih eder. Sağlık için çok faydalı."

Sabah çayı kültürü yerel ekonominin gelişimini de hızlandırdı.

SES 2 (Çince): ZHOU JİNG, Yerel iş bürosu yetkilisi:

"Sabah çayı endüstrimiz yaklaşık 10.000 istihdam yaratırken yıllık 1 milyar yuan (yaklaşık 144,7 milyon ABD Doları) değerinde gelir sağladı. Bu rakam şehrin toplam yiyecek-içecek sektörü gelirinin dörtte birini oluşturuyor. Bu endüstri yerel ekonomiyi canlandırdı ve büyüme yolunda yeni bir ivme oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor.(XHTV)