Saat 21.15 İtibarıyla Mersin Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 34,14 - Akp: Yüzde 25,84
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Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.
Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.
Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 21.15 itibarıyla Mersin'de kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:
Açılan Sandık: Yüzde 66,9
Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 25,84
Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 34,14
İYİ Parti: Yüzde 13,21
Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 13
Yeşil Sol Parti: Yüzde 12,35
Kaynak: ANKA / Güncel