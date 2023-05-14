Saat 21.10 İtibarıyla Adana Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 33,27 - Chp: Yüzde 31,37

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 21.10 itibarıyla Adana'da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 59,9

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 33,27

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 31,37

İYİ Parti: Yüzde 11,8

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 11,71

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,19