Saat 21: 03 İtibarıyla Hatay Milletvekili Seçim Sonuçları... Chp: 35,14 - Akp: 34,16

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 21: 03 itibarıyla Hatay'da kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Sayısı: Yüzde 64,6

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 34,16

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 35,14

İYİ Parti: Yüzde 9,56

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 12,27

Yeşil Sol Parti: Yüzde 3,66