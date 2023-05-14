Saat 21.00 İtibarıyla İstanbul Milletvekili Seçim Sonuçları… AKP Yüzde 31,22 -Chp: Yüzde 26,54

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 21.00 itibarıyla İstanbul'da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 55.1

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 31.22

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 26.54

İYİ Parti: Yüzde 8,38

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7,89

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 5,29