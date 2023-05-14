Saat 20.55 İtibarıyla Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları… Erdoğan: Yüzde 47,64 – Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,6

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.55 itibarıyla Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların adaylara göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Oranı: Yüzde 52,75

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,64 (12.805.104)

Kemal Kılıçdaroğlu : Yüzde 46,60 (12.525.128)

Sinan Oğan: Yüzde 5,31 (1.427.403)

Muharrem İnce: Yüzde 0,45 (122.208)