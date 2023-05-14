Saat 20.50 İtibarıyla Eskişehir Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 39,87 - Akp: Yüzde 34,57

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.50 itibarıyla Eskişehir'de kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 58,8

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 34,57

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 39,87

İYİ Parti: Yüzde 15,76

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 7,26

Yeşil Sol Parti: Yüzde 1,83