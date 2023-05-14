Saat 20.40 İtibarıyla Van Milletvekili Seçim Sonuçları… Yeşil Sol Parti: 54,14 -Akp: 28,84

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.40 itibarıyla Van'da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 35,9

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 28,84

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 9,31

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 5,17

Yeşil Sol Parti: Yüzde 54,14