Saat 20.35 İtibarıyla Manisa Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 32,78 - Chp: Yüzde 31,66

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.35 itibarıyla Manisa'da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 57,9

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 32,78

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 31,66

İYİ Parti: Yüzde 11,84

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 16,54

Yeşil Sol Parti: Yüzde 5,49