Saat 20.30 İtibarıyla Diyarbakır Milletvekili Seçim Sonuçları… Yeşil Sol Parti: Yüzde 64,04 - Akp: Yüzde 22,43

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.30 itibarıyla Diyarbakır'da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 32,5

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 22,43

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 8,22

İYİ Parti: Yüzde 2,59

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 1,23

Yeşil Sol Parti: Yüzde 64,04