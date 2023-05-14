Üye Girişi
Haberi Paylaş
Saat 20.30 İtibarıyla Denizli Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 36 - Akp: Yüzde 35,25

Saat 20.30 İtibarıyla Denizli Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 36 - Akp: Yüzde 35,25

Güncel Haberler

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.30 itibarıyla Denizli'de kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 49,8

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 35,25

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 36

İYİ Parti: Yüzde 15,98

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 8,81

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,01

Denizli Seçim Sonuçları
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Denizli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: ANKA / Güncel

Denizli Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title