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Saat 20.23 İtibarıyla Malatya Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: 42,3 - Chp: 30

Saat 20.23 İtibarıyla Malatya Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: 42,3 - Chp: 30

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Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem Milletvekili seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.23 itibarıyla Malatya'da kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde: 49,1

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 42,3

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 30

İYİ Parti: Yüzde 4,8

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 13,78

Yeşil Sol Parti: Yüzde 5,31

Malatya Seçim Sonuçları
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Malatya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: ANKA / Güncel

Malatya Türkiye Güncel Haberler

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