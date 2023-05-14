Saat 20.20 İtibarıyla Muğla Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 42.35 - Akp: Yüzde 25.19

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'nci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.20 itibarıyla Muğla'da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 49.5

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 25.19

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 42.35

İYİ Parti: Yüzde 18.85

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 7.09

Yeşil Sol Parti: Yüzde 3.52