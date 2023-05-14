Saat 20.20 İtibarıyla Antalya Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 33,69 - Chp: Yüzde 33,6

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre; saat 21.30 itibarıyla Antalya'da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: 45,3

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 33,69

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 33,6

İYİ Parti: Yüzde 12,66

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 12,6

Yeşil Sol Parti: Yüzde 3