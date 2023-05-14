Saat 20.10 İtibarıyla Hatay Milletvekili Seçim Sonuçları... Akp: 36,52 -Chp: 33,54

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

Milletvekili seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20: 10 itibarıyla Hatay'da kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Sayısı: Yüzde 39,9

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 36,52

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 33,54

İYİ Parti: Yüzde 8,75

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 13,58

Yeşil Sol Parti: Yüzde 3,03