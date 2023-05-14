Saat 19.45 İtibarıyla Muğla Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 43,03 - Akp: Yüzde 26,52

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.45 itibarıyla Muğla'da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 16,2

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 26,52

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 43,03

İYİ Parti: Yüzde 19,16

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 7,11

Yeşil Sol Parti: Yüzde 3,18