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Saat 19.45 İtibarıyla Manisa Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 41,96 - Chp: Yüzde 26,57

Saat 19.45 İtibarıyla Manisa Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 41,96 - Chp: Yüzde 26,57

Güncel Haberler

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.45 itibarıyla Manisa'da kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 12,8

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 41,96

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 26,57

İYİ Parti: Yüzde 11,11

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 17,15

Yeşil Sol Parti: Yüzde 0,87

Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Manisa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: ANKA / Güncel

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