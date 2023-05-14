Saat 19.35 İtibarıyla Van Milletvekili Seçim Sonuçları… Yeşil Sol Parti: Yüzde 51,7 - Akp: Yüzde 33,74

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28'inci Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.30 itibarıyla Van'da kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 6,0

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 33,74

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 9,57

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 4,1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 51,7