Saat 19.20 İtibarıyla Diyarbakır Milletvekili Seçim Sonuçları… Yeşil Sol Parti: Yüzde 61,36 - Akp: Yüzde 24,35

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'nci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.20 itibarıyla Diyarbakır'da kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 7,7

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 24,35

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 9,4

İYİ Parti: Yüzde 2,91

Milliyetçi Hareket Partisi: 1,6

Yeşil Sol Parti: Yüzde 61,36