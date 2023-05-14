Saat 19.00 İtibarıyla Milletvekili Seçim Sonuçları… Cumhur İttifakı: Yüzde 55,22… Millet İttifakı: Yüzde 35,3

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.00 itibarıyla oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Oranı: Yüzde 2,6

Cumhur İttifakı: Yüzde 55,22 (145.541)

Millet İttifakı: Yüzde 35,3 (99.854)

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 8,75 (37.118)

Ata İttifakı: Yüzde 0,27 (1.135)

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: Yüzde 0,05 (196)